Латвія завершила зводити огорожу на кордоні з Білоруссю

Торік закінчили будівництво на сухопутних ділянках, а цього року - на водних.

Паркан на кордоні Латвії і Білорусі

Огорожа на латвійсько-білоруському кордоні протяжністю майже 145 кілометрів уже побудована, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Торік завершили будівництво паркану на сухопутних ділянках (це 112 км), а цього року зводили на водних.

Тепер виконавець робіт працюватиме над необхідною супутньою інфраструктурою і над рішеннями на річці Даугаві та озері Річу,де паркан не передбачений.

На наземних же ділянках облашовуватимуть інфраструктуру: дороги для патрулювання на легкому транспорті (приблизно 40 км), патрульні містки-стежки (15 км). Також завершили будувати патрульну стежку на понтонах довжиною 1,75 км.

На третьому етапі наразі триває будівництво шести металевих вишок зв'язку, під'їзних шляхів і 16,7 км доріг для патрулювання. Почалися роботи зі зведення п'яти вишок і будівництва під'їзних шляхів, крім того, триває підготовка до будівництва вишки, яка залишилася. Усі ці об'єкти допоможуть у стеженні за кордоном на ділянці в районі Даугави.

Ще одне заплановане будівництво - дорога вздовж озера Річу, яка дасть змогу прикордонникам оперативно переміщатися вздовж водойми, реагуючи на можливі порушення.

Ділянки без паркану планують облаштувати до літа 2025 року.

Вартість робіт із будівництво паркану та інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні і пов'язані з цим послуги та інші роботи сягнули 125,35 млн євро.