Цієї ночі Росія використала відволікаючі дрони. В ОПУ кажуть про нові БпЛА "Гербера"

Уночі 31 липня російські окупаційні війська використали для атаки по Україні чималу кількість відволікаючих дронів.

Про це в етері телемаратону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов

"Цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою яких є виснаження і вивчення систем ППО. І це також не нова тактика. Українські сили безпеки і оборони відпрацьовують і ефективно протидіють подібним викликам", - сказав Юсов.

Радник керівника Офісу Президента України Владислав Власюк заявив, що ворог використав новий тип дронів.

"Особливість сьогоднішньої шахедної ночі це обережне обмежене використання дрону нового типу «Гербера». На молекули ще не розібрали, але виглядає як економ версія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна", - зазначив Власюк.