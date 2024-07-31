​Керівницю Кримської лабораторії судової експертизи заочно судитимуть за держзраду

Відомо, що зрадниця керувала групою експертів, які фальсифікували докази у справах проти українських політв’язнів.

В Україні заочно судитимуть керівницю Кримської лабораторії судової експертизи, яка займається здійсненням експертиз для російських силовиків та судів "окупантів".

Про це повідомили пресслужба Прокуратури Автономної республіки Крим та Головного управління СБУ в АР Крим.

За даними слідства, з 2001 року жінка була завідувачкою Севастопольським відділенням при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз, а з 2011 – очолювала Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

Після окупації півострова росіянами громадянка України зрадила присязі держслужбовця та перейшла на бік ворога, обійнявши посаду "начальника Кримської лабораторії судової експертизи Мінюсту РФ".

"Отримавши посаду в органах російської влади, вона одразу підтримала «репресивну машину» та допомагала Росії виносити незаконні вироки громадянам України. Відомо, що зрадниця керувала групою експертів, які фальсифікували докази у справах проти українських політв’язнів. Зокрема, проводили психолого-лінгвістичні дослідження, в яких будь-яка критика окупаційної влади трактувалася як заклик до тероризму та пропаганда нацизму. На основі цих експертиз українці отримували реальні багаторічні терміни ув’язнення та відбували покарання у виправних колоніях", - зазначили в СБУ.

У Прокуратурі не називають імені підозрюваної. Проте, йдеться про Галину Ярошену. Якщо її провину буде доведено у суді, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.