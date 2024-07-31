Залужний відповів журналістам на запит про коментар щодо слів Червінського: не має запитуваної інформації

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний відповів на лист журналістів щодо прохання прокоментувати слова ексрозвідника Романа Червінського про його дозвіл на проведення спецоперації на аеродромі "Канатове". У листі до hromadske колишній головнокомандувач відмовив у задоволенні запиту у зв'язку з відсутністю запитуваної інформації.
У листі від посольства, підписаному Залужним, послалися на законодавство про доступ до публічної інформації та повноваження закордонних дипломатичних установ України. Там нагадали, що розпорядник може відмовити у задоволенні запиту, якщо не володіє і не зобов'язаний відповідно до своїх компетенції володіти інформацією, якої стосується запит.
"Ураховуючи викладене: вимушені відмовити в задоволенні Вашого запиту у зв'язку з відсутністю запитуваної інформації", – йдеться у листі.
Слова Червінського там назвали припущенням.
Контекст
- Ексрозвідник та колишній командир військової частини Сил спеціальних операцій Роман Червінський після виходу з СІЗО дав інтерв'ю УП, в якому прокоментував роль тодішнього головнокомандувача в проведенні спецоперації з виманювання російського пілота разом із літаком на аеродром. Ця операція провалилася: ні пілот, ні його дружина України так і не дісталися, а аеродром обстріляли. Загинув командир, 17 військових були поранені, знищені два літаки. Червінському інкримінують перевищення службових повноважень: нібито він знехтував ризиками і самовільно вирішив проводити цю операцію, що призвела до обстрілу.
- Сам він вважає, що обстріл міг відбутися незалежно від спецоперації. Червінський заявив, що Залужний двічі санкціонував цю спецоперацію: усно і письмово. Письмового дозволу не зберегли, бо нібито не мали можливості зберігати таємну інформацію. Але зберігся лист Залужного до СБУ, в якому йшлося про спецоперацію.
- Окрім цієї підозри, ексрозвідник має ще одну – за вимагання хабара під виглядом працівника фіскальної служби.
- Червінський вважає справи проти себе політичними: за те, що він висвітлював зрив спецоперації по затриманню "вагнерівців".