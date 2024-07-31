Залужний відповів журналістам на запит про коментар щодо слів Червінського: не має запитуваної інформації

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний відповів на лист журналістів щодо прохання прокоментувати слова ексрозвідника Романа Червінського про його дозвіл на проведення спецоперації на аеродромі "Канатове". У листі до hromadske колишній головнокомандувач відмовив у задоволенні запиту у зв'язку з відсутністю запитуваної інформації.

У листі від посольства, підписаному Залужним, послалися на законодавство про доступ до публічної інформації та повноваження закордонних дипломатичних установ України. Там нагадали, що розпорядник може відмовити у задоволенні запиту, якщо не володіє і не зобов'язаний відповідно до своїх компетенції володіти інформацією, якої стосується запит.

"Ураховуючи викладене: вимушені відмовити в задоволенні Вашого запиту у зв'язку з відсутністю запитуваної інформації", – йдеться у листі.

Слова Червінського там назвали припущенням.

Контекст