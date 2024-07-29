Червінський розповів деталі про невдалу спецоперацію із захопленням російського літака

Ексрозвідник Роман Червінський, який є підозрюваним по справі про перевищення повноважень під час спецоперації на аеродромі "Канатове", розповів про неї деталі в інтерв'ю УП. За його словами, за день до запланованої події він відправив своїх людей разом із представниками Військово-повітряних сил створювати коридор для прольоту літака з Росії.

Сам він тоді брав участь у нараді з керівником-генералом та генералом ВПС. За словами Червінського, вони вирішили, що він та 20 офіцерів також прибудуть на аеродром, аби безпечно забрати російського пілота.

Військовим аеродрому про операцію не повідомили – через ризики "зливу". Червінський розповів, що полетів гвинтокрилом, наданим за розпорядженням командувача ВПС. Разом з ним летів представник територіального командування та ще декілька людей, які налаштовували зв'язок. Підлеглі Червінського їхали до аеродрому на машинах, а співробітник СБУ прямував до Львова, куди мала прибути дружина росіянина. Але в погоджену годину, о 2 ночі, вона не приїхала. Червінський сказав, що знав про її відсутність та пояснив, чому попри це вирішив залишатися на "Канатовому".

"Тому що якби ми просто знялися і поїхали, а цей пілот все ж таки підлетів, вони (сили ППО, які там дислокувалися – УП) не знали б, як реагувати, а люди з Військово-повітряних сил, які були поруч зі мною, знали алгоритм дії, знали, як діяти в цій ситуації. Ми не могли там кинути все просто так. Тим більше ми не бачили ризиків у тому, щоб залишатись. Бо ракети запускають не по операціях, а по об'єктах, незалежно від того, є там операція чи ні", – вважає він.

Червінський сказав, що обстріл аеродрому під час війни – "плановий ризик", а "операція жодним чином не пов'язана з обстрілом".

"Ми жодним чином не послабили ні ППО України, ні ППО аеродрому, ми йому (російському пілоту – УП) нічого не відкрили", – запевнив Червінський.

За його словами, на те, щоб перегнати літак з Росії до України, розглядали трьох кандидатів. Обрали Романа Носенка, оскільки не знайшли в нього зв'язків із ФСБ.

Ексрозвідник додав, що для організації операції до нього звернулася СБУ. Червінський стверджує, що повідомив своєму керівництву, а воно – тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному, і той дав санкцію. Спершу – усну, щоб з'ясувати можливості проведення операції.

Отримавши цей дозвіл, Червінський та його командувач поїхали до командувача ВПС – розповісти про задум СБУ. Той дав контакт керівника територіального центру. Цей керівник виділив співробітника, який обговорив із росіянином технічні деталі перельоту, аби впевнитися, що він справді пілот. Потім, за словами Червінського, про все це знову доповіли Залужному, пояснивши, що навіть у разі обману з боку Росії пілота просто зіб'ють. Головком, як стверджує військовий, погодився на проведення операції. Однак письмову санкцію від Залужного знищили, бо "не було архіву для таємних документів". Однак є лист від Залужного на адресу СБУ, що свідчить про його обізнаність у справі.

Фото: УП Лист від Залужного до СБУ

Справа Романа Червінського