Червінський розповів деталі про невдалу спецоперацію із захопленням російського літака

Ексрозвідник Роман Червінський, який є підозрюваним по справі про перевищення повноважень під час спецоперації на аеродромі "Канатове", розповів про неї деталі в інтерв'ю УП. За його словами, за день до запланованої події він відправив своїх людей разом із представниками Військово-повітряних сил створювати коридор для прольоту літака з Росії.
Сам він тоді брав участь у нараді з керівником-генералом та генералом ВПС. За словами Червінського, вони вирішили, що він та 20 офіцерів також прибудуть на аеродром, аби безпечно забрати російського пілота.
Військовим аеродрому про операцію не повідомили – через ризики "зливу". Червінський розповів, що полетів гвинтокрилом, наданим за розпорядженням командувача ВПС. Разом з ним летів представник територіального командування та ще декілька людей, які налаштовували зв'язок. Підлеглі Червінського їхали до аеродрому на машинах, а співробітник СБУ прямував до Львова, куди мала прибути дружина росіянина. Але в погоджену годину, о 2 ночі, вона не приїхала. Червінський сказав, що знав про її відсутність та пояснив, чому попри це вирішив залишатися на "Канатовому".
"Тому що якби ми просто знялися і поїхали, а цей пілот все ж таки підлетів, вони (сили ППО, які там дислокувалися – УП) не знали б, як реагувати, а люди з Військово-повітряних сил, які були поруч зі мною, знали алгоритм дії, знали, як діяти в цій ситуації. Ми не могли там кинути все просто так. Тим більше ми не бачили ризиків у тому, щоб залишатись. Бо ракети запускають не по операціях, а по об'єктах, незалежно від того, є там операція чи ні", – вважає він.
Червінський сказав, що обстріл аеродрому під час війни – "плановий ризик", а "операція жодним чином не пов'язана з обстрілом".
"Ми жодним чином не послабили ні ППО України, ні ППО аеродрому, ми йому (російському пілоту – УП) нічого не відкрили", – запевнив Червінський.
За його словами, на те, щоб перегнати літак з Росії до України, розглядали трьох кандидатів. Обрали Романа Носенка, оскільки не знайшли в нього зв'язків із ФСБ.
Ексрозвідник додав, що для організації операції до нього звернулася СБУ. Червінський стверджує, що повідомив своєму керівництву, а воно – тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному, і той дав санкцію. Спершу – усну, щоб з'ясувати можливості проведення операції.
Отримавши цей дозвіл, Червінський та його командувач поїхали до командувача ВПС – розповісти про задум СБУ. Той дав контакт керівника територіального центру. Цей керівник виділив співробітника, який обговорив із росіянином технічні деталі перельоту, аби впевнитися, що він справді пілот. Потім, за словами Червінського, про все це знову доповіли Залужному, пояснивши, що навіть у разі обману з боку Росії пілота просто зіб'ють. Головком, як стверджує військовий, погодився на проведення операції. Однак письмову санкцію від Залужного знищили, бо "не було архіву для таємних документів". Однак є лист від Залужного на адресу СБУ, що свідчить про його обізнаність у справі.
Справа Романа Червінського
- Роман Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції. Йому інкримінують призведення до ворожого обстрілу аеродрому "Канатове".
- 21 квітня 2023 в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".
- Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями". За його словами, розпорядження припинити спецоперацію дав радник українського президента Демченко.
- У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує.
- 15 липня, після більш ніж року утримання в СІЗО, Червінському дозволили вийти під заставу в 9 млн гривень. Цю суму за нього вніс народний депутат Петро Порошенко, партія якого висловлювала підтримку ексрозвіднику. 17 липня Червінський вийшов із СІЗО, однак уже наступного дня суд відправив його під домашній арешт за підозрою в іншій справі – про спробу заволодіти $100 000. Про оголошення цієї підозри стало відомо в грудні 2023 – про неї писав "Цензор.нет".