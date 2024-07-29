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У Києві та чотирьох областях зменшили обсяги відключень світла на сьогодні

У столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00.

У Києві та чотирьох областях зменшили обсяги відключень світла на сьогодні
Фото: pixabay

У Києві та чотирьох областях зменшили обсяги відключень електроенергії. Про це повідомляє у телеграмі пресслужба ДТЕК.

Так, у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях графіки відключень почнуть діяти з 18:00, а не з 16:00 і триватимуть до 23:00.

Також про це повідомляє національний оператор "Укренерго". За даними компанії, 29 липня станом на 9:30 споживання було нижчим на 6%, ніж у цей же час 25 липня. Причина – зниження температури в окремих областях.

24 липня повідомлялося, що на одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. У Міненерго зазначили, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. 

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