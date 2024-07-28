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У Донецькій області росіяни обстріляли шахту, де перебували 27 працівників

У Міненерго розповіли про відключення електроенергії.

У Донецькій області росіяни обстріляли шахту, де перебували 27 працівників
Фото: ukrinform.ua

У Донецькій області російська армія знову обстріляла шахту. Обійшлося без наслідків.

Про це повідомляє Міненерго.

"У Донецькій області ворог здійснив обстріл території однієї з шахт, у якій на той момент перебувало 27 працівників. Шахта не була знеструмлена, пожежі не виникло", — ідеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що на сьогодні, 28 липня, заплановано, що графіки погодинних відключень будуть застосовуватись лише в години пікового споживання — з 18:00 до 22:00. 

Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги.

Крім того, у Дніпропетровській області через бойові дії знеструмлювались 2,7 тисячі споживачів, на ранок майже всіх споживачів заживили.

У Донецькій області через російські обстріли минулої доби були знеструмлені 1,2 тисячі абонентів у шести населених пунктах. Енергетики заживили 835 абонентів у 8 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 135 населених пунктів, загалом – 83,2 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через бойові дії без енергопостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

У Сумській області загалом через бойові дії без електропостачання 3,5 тисячі споживачів у 67 населених пунктах.

У Харківській області на ранок внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються 38,3 тисячі абонентів у 106 населених пунктах.

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