На Черкащині начальник колонії напідпитку погрожував зброєю працівнику СТО

Повідомлено про підозру начальнику Державної установи "Старобабанівська виправна колонія", який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що 24 липня посадовець перебував у нетверезому стані в приміщенні СТО, розташованого неподалік Умані Черкаської області. Під час бесіди йому не сподобались відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю.
Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім - вистрілив у стіну.
Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Вирішується питання щодо взяття його під варту.
- Раніше ДБР повідомило про підозру працівнику Коломийської виправної колонії, який бив засуджених, аби дізнатися, звідки вони дістають наркотики.