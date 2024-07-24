Семеро засуджених жінок уклали контракти із ЗСУ

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.
“Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ”, – зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
Загалом, з дня набрання чинності закону, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні держави, 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.
Мобілізація засуджених
- 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
- Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
- Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
- За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.