Семеро засуджених жінок уклали контракти із ЗСУ

Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

“Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ”, – зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Загалом, з дня набрання чинності закону, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні держави, 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

Мобілізація засуджених