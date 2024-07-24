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Семеро засуджених жінок уклали контракти із ЗСУ

Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Семеро засуджених жінок уклали контракти із ЗСУ
заступник міністра юстиції Олена Висоцька
Фото: Мін’юст

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. 

Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

“Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ”, – зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Загалом, з дня набрання чинності закону, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні держави, 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

Мобілізація засуджених

  • 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. 
  • Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
  • Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. 
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
  • За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.
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