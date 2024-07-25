Головне за ніч та ранок четверга, 25 липня: атака "шахедів" на Одещину та Київ, руйнування на Житомирщині, 149 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень , бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, звернення Байдена до нації.

Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини. Під ударом знову Ізмаїльський район.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про спробу росіян атакувати столицю з використанням ударних безпілотників.

Дрони заходили на місто з різних напрямків, проте самого Києва так і не дісталися. Усі вони були знищені ще на підступах силами протиповітряної оборони. У столиці не зафіксовано руйнувань, інформації про постраждалих до лікарів не надходило.

Напружена ніч через масовану "шахедну" атаку видалася також у Житомирській та Одеській областях. Повітряна тривога оголошувалася і в інших регіонах.

У Житомирській області внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджені не менше десяти приватних будинків та об'єкт інфраструктури. Захисникам вдалося збити більшість дронів – близько десятка.

Жертв і поранених немає. Ліквідація наслідків атаки триває, написав у Telegram голова ОВА Віталій Бунечко. "Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", – сказав він.

У ніч на 25 липня 2024 року захисники неба збили 25 ворожих "шахедів" із 38 запущених ворогом, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ворог атакував об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Ще три «шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 79 КАБів), здійснив 4811 обстрілів, 144 з них – із використанням реактивних систем залпового вогню. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили пункт управління, артилерійську систему, два засоби ППО та одну ворожу РЛС.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила орієнтовно 571 350 солдатів, 16 039 бойових броньованих машин та 904 засоби ППО.

Про інші втрати ворога – в новині.

Участь української збірної в Олімпійських Іграх, які у п'ятницю офіційно стартують в Парижі, є великим досягненням у воєнний час, наголосив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави поспілкувався засобами відеозв'язку зі спортсменами, які представлятимуть нашу державу на головному змаганні чотириріччя. Він подякував їм та всім тим, хто "допомагає українцям зберігати якомога більше елементів нормального життя". За словами Президента, підготуватися до Ігор в умовах повномасштабного російського терору – це вже успіх.

Зеленський заявив, що український прапор та український гімн будуть у Франції поряд з усіма іншими державами, які цінують людське життя та поважають олімпізм. Натомість для Росії "єдиний спорт зараз – це вбивство людей, чого світ ніколи не терпітиме".

Нагадаємо, участь в Олімпійських Іграх в Парижі візьмуть 140 українців – найменше представництво за час Незалежності.

Попри зусилля щодо відсторонення російських атлетів, 15 з них отримали запрошення на Ігри у "нейтральному" статусі.

Джо Байден у зверненні до американської нації озвучив причини свого рішення вийти із виборчих перегонів.

Як передає BBC, президент США заявив, що він "шанує Овальний кабінет, де висять портрети видатних американців, а бути президентом було найбільшою честю його життя, але він любить свою країну більше, ніж офіс чи владу".

Байден переконаний, що "його досягнення як президента, лідерство у світі та бачення американського майбутнього заслуговували на другий термін". Проте він зрозумів: ніщо не може "стати на заваді порятунку нашої демократії, тож настав час передати факел і почути нові, молодші голоси".

У наступні шість місяців глава держави обіцяє зосередитися на виконанні поставлених цілей: боротьба з ненавистю, екстремізмом та насильством, запобігання кліматичним змінам, завершення війни у Газі та повернення додому американських в'язнів з диктаторських в’язниць.

Байден закликав підтримати на виборах Камалу Гарріс, бо вона "досвідчена, сильна, талановита і чудово виконує роль віцепрезидентки та лідерки країни". "Історія та влада у ваших руках", – додав господар Білого дому.

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