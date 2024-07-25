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Упродовж доби на Харківщині 3 людини загинули, 19 постраждали через агресію РФ

Зруйновані та пошкоджені будинки, спортуди та автомобілі. 

Упродовж доби на Харківщині 3 людини загинули, 19 постраждали через агресію РФ
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби на Харківщині 3 людини загинули, 19 постраждали через агресію РФ. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

О 16:55 у Шевченківському районі Харкова унаслідок обстрілу КАБ горів будинок. Знищено 3 автомобілі. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі та 4 гаражі. Постраждали 3 людини.

Також упродовж двох годин, із 12-24 по 14:24 зазнавав атак Холодногірський район міста. Унаслідок ракетних ударів «Іскандер» горіла трава, пошкоджено будівля підприємства. Постраждали 9 людей.

На світанку 25 липня, о 05:12 у смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ горіли два приватних будинки, зруйновано 5 будинків, 4 автомобілі. Постраждав чоловік. 

Перед цим, о 04:30 в Куп'янську через обстріл КАБ горів приватний будинок. 

25 липня о 04:23 у с. Приколотне Куп'янського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 5 приватних будинків та гараж. 

Наслідки обстрілу Куп'янщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янщини

О 17:24 за межами с. Мала Данилівка Харківського району внаслідок обстрілу КАБ горіла трава на відкритій території.

Біля 12:30 унаслідок обстрілу "Іскандером" м. Лозова горіли 3 автомобілі. Постраждали 6 людей, 3 людини загинули.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

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