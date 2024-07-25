У Чорному та Середземному морях РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 20 "Калібрів". У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Про це повідомили у ВМС. В Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". загальний залп – до 4 ракет.В Середземному морі є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС Кількість ракетоносіїв

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).