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​У Чорному та Середземному морях РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 20 "Калібрів"

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

​У Чорному та Середземному морях РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 20 "Калібрів"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Чорному та Середземному морях РФ тримає 3 ракетоносії загальним залпом до 20 "Калібрів". У Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

Про це повідомили у ВМС. В Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". загальний залп – до 4 ракет.В Середземному морі є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Кількість ракетоносіїв
Фото: ВМС
Кількість ракетоносіїв

Росія  продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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