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Для обстрілу Харкова Росія вперше використала касетний "Іскандер"

Ворог спеціально бив так, щоб поранити та вбити співробітників спецслужб.

Для обстрілу Харкова Росія вперше використала касетний "Іскандер"
Уламок касетного "Іскандера"
Фото: Суспільне

Очільник Головного управління Національної поліції Харківської області Володимир Тимошко заявив "Суспільному", що під час ранкового обстрілу Харкова 24 липня росіяни вперше застосували касетну модифікацію ракети "Іскандер".

За словами посадовця, перший удар було завдано по цивільному об'єкту, потім цілили у промислове підриємство. Туди вирушили співробітники рятувальних служб та поліції, після чого окупанти й вдалися до касетної зброї. Тобто їхня мета полягала саме у вбивстві та пораненні людей, які надавали допомогу на місці попереднього влучання.

На щастя, поліціянти та рятувальники залишили це місце буквально за 10 хвилин до "прильоту". Проте були поранені люди, які проходили вулицею повз підприємство або перебували у приватному секторі неподалік.

Тимошко також звернув увагу, що знайдені уламки касетного "Іскандера" вказують на його виробництво у другому кварталі 2024 року. "З конвеєра на фронт", - зазначив правоохоронець. 

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