Росія тричі за день обстріляла Харків. Поранені не менше шістьох людей (доповнено)

Ворог знову вдарив по промисловій зоні.

Близько 14:16 Росія знову вдарила по Харкову. Це третій за сьогодні обстріл, але кількість влучань більша.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є загроза повторних ударів. Мер міста Ігор Терехов сказав, що постраждала знову промислова зона.

"Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", – сказав він.

О 14:27 Синєгубов повідомив про нове влучання – в Холодногірському районі. Це вже шосте влучання по місту за сьогодні.

О 14:44 Терехов повідомив, що під час ракетної атаки поранені шестеро харків'ян.

"24 липня близько 14:15 окупанти обстріляли місто. Зафіксоване влучання у Холодногірському районі. Шестеро громадян отримали поранення. Є руйнування інфраструктури, пошкоджені автомобілі", – уточнили згодом у Національній поліції.

Попередній обстріл міста відбувся двома годинами раніше. Було щонайменше два вибухи, інформації про поранених немає.

До цього Росія била по обласному центру вночі. В Немишлянському районі пошкоджено нежитлові будівлі. Ще в одному місці пошкоджено приватний сектор.