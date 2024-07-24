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У Рівному затримали рецидивіста, який на замовлення ФСБ підпалив військовий пікап

Він готував нову серію підпалів авто Сил оборони на заході України.

У Рівному затримали рецидивіста, який на замовлення ФСБ підпалив військовий пікап
Фото: СБУ

У Рівному затримали рецидивіста, який на замовлення ФСБ підпалив військовий пікап, повідомляє СБУ. 

Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби. ФСБ дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці «по гарячих слідах» затримали зловмисника. 

Поплічник ФСБ відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Телеграмі. Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій (СІО) про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову «винагороду» від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили диверсантів, які підпалювали обладнання критичної інфраструктури та автомобілі військових. Зокрема, вони отримали завдання підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

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