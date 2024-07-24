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Сирський: у Харківській області Росія хотіла створити собі "коридор безпеки". Не змогла

Загалом, за словами головнокомандувача, успіхи ворога – лише тактичні, а не оперативні. 

Сирський: у Харківській області Росія хотіла створити собі "коридор безпеки". Не змогла
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія в Харківській області планувала створити для своїх військ так званий коридор безпеки – на кордоні з Бєлгородською областю. Але ця спроба провалилася, сказав у розмові з The Guardian головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Коментуючи ймовірність нового наступу на півдні Запорізької області, Сирський сказав, що Україна "може дати хорошу відповідь", якщо це станеться. Загалом він вважає, що останні успіхи росіян на полі бою – тактичні, локальні.

Оперативного прориву вони не здійснили. 

"В принципі, супротивник не зробив істотного прогресу", – сказав головнокомандувач. 

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