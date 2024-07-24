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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, у тому числі 19 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення
Фото: Telegram / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 6 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 23 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини – у Лимані. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 липня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Маринівці Новогродівської громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки, у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку, у Сонцівці — 4 приватні будинки. 

Краматорський район. У Лимані 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки. Ще 2 об'єкти пошкоджено у Зорі Іллінівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначимо, вночі Сили ППО збили над Україною 17 російських "шахедів" із 23, більшість - на Одещині. Також знищено вісім розвідувальних ворожих безпілотників.

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