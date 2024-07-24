Сирський: українські дрони поцілили у 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії

Українські військові за допомогою безпілотників-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії.
Про це в інтерв’ю The Guardian заявив гловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з військовою логістикою: заводи, склади палива і боєприпасів тощо.
Сирський також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.
"Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких [суден] - могилою", – сказав головнокомандувач. Він зазначив, що Кремль був змушений "вийти "з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак. Терміни можливого знищення Кримського мосту Сирський не назвав, але наголосив, що Київ планує повернути Крим.
"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця", – додав головнокомандувач.
- Україна закликає західних партнерів надати дозвіл використовувати їхню зброю для ударів вглиб території РФ. Наразі ми завдаємо ударів по території ворога лише дронами. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.
- У Росії також часто вибухали НПЗ після ударів безпілотниками. В ГУР і СБУ наголошували, що російські нафтові заводи постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора, тому є законними цілями. Однією з останніх атак було пошкоджено нафтопереробний завод у Туапсе. Нафтопереробний завод у цьому місті атакували і раніше. А в січні нафтобазу в Тупасе вразили дрони СБУ.