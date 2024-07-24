Сирський: українські дрони поцілили у 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії

Це - заводи, склади палива і боєприпасів тощо.

Українські військові за допомогою безпілотників-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив гловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, всі ці об’єкти були пов’язані з військовою логістикою: заводи, склади палива і боєприпасів тощо.

Сирський також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.

"Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких [суден] - могилою", – сказав головнокомандувач. Він зазначив, що Кремль був змушений "вийти "з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак. Терміни можливого знищення Кримського мосту Сирський не назвав, але наголосив, що Київ планує повернути Крим.

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця", – додав головнокомандувач.