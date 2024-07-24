Time: Україна потребує плану "пережити" Трампа

Журнал Time з посиланням на неназваного українського високопосадовця стверджує, що в Україні очікують "дуже важкий період тривалістю у 8-10 місяців", якщо переможцем президентських виборів у США стане Дональд Трамп.

Джерело видання переконане, що республіканець буде змушувати Київ прийняти мирний договір, складений на користь Росії, під загрозою втрати військової допомоги. Також Трамп, ймовірно, шукатиме шляхи "перезавантажити" відносини з кремлівським диктатором Путіним, як це робили його попередники на посаді глави американської держави.

Проте згодом ситуація має стати ліпшою, бо "Трамп побачить, що Путіну не можна довіряти, що він не зважає на Трампа та його плани. Тоді ми можемо відчути якісь переваги, бо Трамп не допустить, щоб Путін з ним грався".

Time пише, що певні позитивні очікування від республіканця з боку української влади спричинені розчаруванням від дій президента Джо Байдена. Реакцію чинного господаря Білого дому на війну та події на фронті у Києві вважають дуже повільною та нерішучою.

Попри збільшення контактів з республіканцями в останні місяці, занадто великого зближення українська влада намагається уникати - щоб не помилитися. У Києві, стверджують журналісти, результати листопадових виборів вважають ще не очевидними.