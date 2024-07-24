Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс
Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Time: Україна потребує плану "пережити" Трампа

У Києві намагаються зрозуміти хід подій в разі перемоги республіканця на виборах.

Time: Україна потребує плану "пережити" Трампа
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

Журнал Time з посиланням на неназваного українського високопосадовця стверджує, що в Україні очікують "дуже важкий період тривалістю у 8-10 місяців", якщо переможцем президентських виборів у США стане Дональд Трамп.

Джерело видання переконане, що республіканець буде змушувати Київ прийняти мирний договір, складений на користь Росії, під загрозою втрати військової допомоги. Також Трамп, ймовірно, шукатиме шляхи "перезавантажити" відносини з кремлівським диктатором Путіним, як це робили його попередники на посаді глави американської держави.

Проте згодом ситуація має стати ліпшою, бо "Трамп побачить, що Путіну не можна довіряти, що він не зважає на Трампа та його плани. Тоді ми можемо відчути якісь переваги, бо Трамп не допустить, щоб Путін з ним грався". 

Time пише, що певні позитивні очікування від республіканця з боку української влади спричинені розчаруванням від дій президента Джо Байдена. Реакцію чинного господаря Білого дому на війну та події на фронті у Києві вважають дуже повільною та нерішучою. 

Попри збільшення контактів з республіканцями в останні місяці, занадто великого зближення українська влада намагається уникати - щоб не помилитися. У Києві, стверджують журналісти, результати листопадових виборів вважають ще не очевидними. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies