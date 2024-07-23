Головне за вівторок, 23 липня: збиття чергового ворожого Су-25, атака на "Славянина", продовження воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 11 листопада.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Віддали свої голоси 339 народних депутатів, 16 нардепів не голосували, і не було жодного голосу "проти". Тепер документ повинен підписати президент.

Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.

Сьогодні, 23 липня, на Покровському напрямку українські бійці збили черговий ворожий Су-25.

Два рашистських пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний, повідомили у 110-й бригаді імені Марка Безручка.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про новий результат скоординованих дій Сил оборони у в порту "Кавказ".

Українські військові атакували російський пором "Славянин".

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин". Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні", - розповіли у Генштабі.

Раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв скаржився на атаку безпілотників на порт "Кавказ".

Законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть аж в серпні – це має бути перший законопроєкт, заради якого зберуться нардепи. Засідання парламенту, заплановані на цей тиждень, скасували, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами депутатки Юлії Клименко, "слуги народу" виявили бажання ще раз переглянути текст законопроєкту, тому цього тижня за документ не голосуватимуть. Позаяк трибуна буде заблокована до розгляду законопроєкту, нічого іншого голосувати не зможуть. При цьому збиратися нардепи планують аж на третьому тижні серпня.

Заборону УПЦ МП підтримують представники всіх депутатських фракцій та груп, окрім ОПЗЖ. Підтримує її і більшість "слуг народу", але не керівництво фракції, сказав Гончаренко.

Сьогодні після голосування за продовження воєнного стану велика кількість народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи внести до порядку денного заборону УПЦ МП. Спікер вносити відмовився і оголосив перерву для консультацій. До блокування долучилися не лише опозциіонери, а й "слуги народу", зокрема голова профільного комітету Микита Потураєв. Керівництво фракцій пішло на нараду зі спікером парламенту, а блокування трибуни продовжилося. Нардепи обіцяли блокувати її, аж доки Рада не розгляне законопроєкт.

Посадовцям столичного метрополітену повідомлено підозру у службовій недбалості у справі щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йдеться про двох посадовців КП "Київський метрополітен" – начальника служби колії, тунельних споруд і будівель та головного інженера. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Зазначається, що підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями й спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська", появи утворень – сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів.

Докладніше – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла на 24 липня. Заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби.

Зокрема з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!