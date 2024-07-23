Одну з вулиць Львова планують перейменувати на честь Ірини Фаріон

Сьогодні, 23 липня, депутати Львівської міської ради розглянули питання перейменування вулиць.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Зокрема, депутати запропонували перейменувати одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яку саме вулицю перейменують на честь Фаріон, вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
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У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон, у неї вистрелили.
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Фаріон госпіталізували о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова. На момент госпіталізації її стан був вкрай важкий. Через декілька годин вона померла у лікарні.
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У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
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Наразі правоохоронці опрацьовують всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджують всі версії, включно з тією, що веде в Росію.
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Днями поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Фаріон. Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства мовознавиці.