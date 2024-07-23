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Одну з вулиць Львова планують перейменувати на честь Ірини Фаріон

Яку саме вулицю перейменують на честь Фаріон, вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці.

Одну з вулиць Львова планують перейменувати на честь Ірини Фаріон
Одну з вулиць Львова планують перейменувати на честь Ірини Фаріон
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 23 липня, депутати Львівської міської ради розглянули питання перейменування вулиць.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради. 

Зокрема, депутати запропонували перейменувати одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яку саме вулицю перейменують на честь Фаріон, вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці.

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Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

  • У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон, у неї вистрелили.

  • Фаріон госпіталізували о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова. На момент госпіталізації її стан був вкрай важкий. Через декілька годин вона померла у лікарні.

  • У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

  • Наразі правоохоронці опрацьовують всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджують всі версії, включно з тією, що веде в Росію.

  • Днями поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Фаріон. Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.

  • Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства мовознавиці.

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