Генеральний штаб ЗСУ повідомив про новий результат скоординованих дій Сил оборони у в порту "Кавказ".
Українські військові атакували російський пором "Славянин".
"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин". Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні", - розповіли у Генштабі.
- Раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв скаржився на атаку безпілотників на порт "Кавказ".