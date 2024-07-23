"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який Росія мала у цьому регіоні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про новий результат скоординованих дій Сил оборони у в порту "Кавказ".

Українські військові атакували російський пором "Славянин".

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ Ураження російського парому "Славянин"

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин". Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні", - розповіли у Генштабі.