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Генштаб: українські військові завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ"

"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який Росія мала у цьому регіоні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про новий результат скоординованих дій Сил оборони у в порту "Кавказ".

Українські військові атакували російський пором "Славянин".

Ураження російського парому &quot;Славянин&quot;
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ
Ураження російського парому "Славянин"

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин". Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.  "Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мала у зазначеному регіоні", - розповіли у Генштабі.

  • Раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв скаржився на атаку безпілотників на порт "Кавказ".
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