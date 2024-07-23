Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року

Наразі до університету подано 9291 заяву. Наймолодшому зі вступників на бакалаврат 14 років, а найстаршому – 45, і це жінка.

Фото: надано пресслужбою Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров на брифінгу

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров на брифінгу 23 липня назвав найбільш популярні спеціальності вступної кампанії 2024 року.

Так, найпопулярнішими спеціальностями за поданими до КНУ заявами є:

035 Філологія

081 Право

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

053 Психологія

061 Журналістика

121 Інженерія програмного забезпечення

292 Міжнародні економічні відносини

051 Економіка

122 Комп'ютерні науки

075 Маркетинг

Бугров зазначив, що третій рік поспіль вступна кампанія в Україні відбувається в умовах воєнного стану: зменшилась кількість вступників у зв’язку з безпековою ситуацією та виїздом за кордон; зросла конкуренція між українськими та закордонними університетами за вступників; збільшилася кількість категорій абітурієнтів, яким надаються спеціальні умови вступу тощо.

Станом на ранок 23 липня до КНУ було подано 9291 заяву. За гендерним зрізом 69% становлять жінки та 31% – чоловіки. Наймолодшому зі вступників на бакалаврат 14 років, а найстаршому – 45, і це жінка.

Ректор розповів, що цього року університет пропонує 397 освітніх програм, 43 з яких – унікальні.

"Ці програми покликані вирішувати складні задачі сучасності, які постали не лише перед Україною, а й перед усім світом. Зокрема, як не прикро це казати, Україна сьогодні – один із майданчиків, де відбувається світова екологічна криза. Це є основою для досліджень не лише в Україні. Тому ми пропонуємо бакалаврську програму «Геоекологія та екосистемні послуги» для цілого світу. Адже після Чорнобильської катастрофи чи після підриву Каховського водосховища ми маємо можливість досліджувати ситуації, яких більше ніде в світі немає", - зазначив Бугров.

Ще однією з таких унікальних програм він назвав програму "Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова". У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії університет не оголошував набір на цю програму. Однак, цього року оголошено набір на бакалаврат.