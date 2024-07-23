Зеленський провів Ставку. Говорили про перспективи української ракетної програми

Під час засідання обговорили також можливість України завдавати удари за лінію фронту.

У вівторок 23 липня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки головнокомандувача, де обговорили перспективи української ракетної програми, а також можливість ударів України за лінію фронту.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

"Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.

Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", написав Президент.

Також на засіданні обговорювали ракетну програму України.

"Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова", — ідеться у повідомленні.