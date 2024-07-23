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Зеленський провів Ставку. Говорили про перспективи української ракетної програми

Під час засідання обговорили також можливість України завдавати удари за лінію фронту.

Зеленський провів Ставку. Говорили про перспективи української ракетної програми
Фото: Офіс президента

У вівторок 23 липня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки головнокомандувача, де обговорили перспективи української ракетної програми, а також можливість ударів України за лінію фронту. 

Про це Зеленський розповів  у соцмережах.

"Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.

Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", написав Президент.

Також на засіданні обговорювали ракетну програму України.

"Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова", — ідеться у повідомленні.

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