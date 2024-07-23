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У "Резерв+" внесли зміни про уточнені дані військовозобов'язаних

У Міноборони закликали оновити застосунок, аби з'явилася необхідна мітка.

У "Резерв+" внесли зміни про уточнені дані військовозобов'язаних
Катерина Черногоренко
Фото: Міноборони

У "Резерв+" додали позначку "Дані уточнено вчасно".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася. Також це спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами", - додала Черногоренко.

Вона зазначила, що аби отримати таку позначку, треба оновити до останньої - 1.1.5 - версію застосунку, а також оновити документ.

"Якщо у вас поки немає цією позначки або можливості завантажити останню версію застосунку: спробуйте оновити документ чи застосунок трохи згодом. Не хвилюйтеся, все скоро буде", - додала заступниця міністра.

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