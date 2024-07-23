Йдеться про двох посадовців КП «Київський метрополітен» - начальника служби колії, тунельних споруд і будівель та головного інженера.

Посадовцям столичного метрополітену повідомлено підозру у службовій недбалості у справі щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йдеться про двох посадовців КП "Київський метрополітен" – начальника служби колії, тунельних споруд і будівель та головного інженера. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Зазначається, що підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями й спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська", появи утворень – сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів.

Внаслідок цього 8 грудня 2023-го столична влада вирішила зупинити рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на цьому відрізку.

Слідчі та прокурори провели пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також експертизи металів, речовин та сплавів.

За результатами експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

Також зазначається, що через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023-го до березня 2024-го міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

Прокуратура звертає увагу, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" та його фінансування ще тривають.

Прокуратура клопотатиме про цілодобовий домашній арешт та відсторонення від посад.

Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.

У Київському метрополітені, коментуючи це рішення, сказали, що основні звинувачення полягають у неналежному утриманні та обслуговуванні тунелю, хоча експертні звіти та дослідження науковців підтверджують, що проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю цієї ділянки.

"Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі", – запевнили в метрополітені.

Там вважають, що на низ чинять політичний тиск.