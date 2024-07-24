Судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв цивільних з дітьми у Бучі

Українські правоохоронці завершили розслідування й передали до суду справу за обвинуваченням військовослужбовця ЗС РФ, який розстріляв автомобіль із цивільними, зокрема з дітьми, у м. Буча Київської області в березні 2022 року.
Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.
"Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільних осіб у місті Буча Київської області", — повідомляє пресслужба відомства.
Відомо, що обвинувачений — 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор 76 гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ зс рф.
Слідство встановило, що в березні 2022 року під час окупації міста він розстріляв два автомобілі з мирними жителями, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій.
"Зокрема, під час пересування у складі військової колони обвинувачений відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної гармати бойової машини десанту (БМД-2) по транспортних засобах, у яких перебували семеро цивільних осіб, зокрема двоє малолітніх дітей", — наголошується в повідомленні.
Унаслідок розстрілу загинули четверо цивільних — мати, двоє дітей п’яти й десяти років, які перебували в першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другому автомобілі позаду.
Ще троє людей дістали тілесних ушкоджень різного ступеня. Батьку розстріляної родини через отримані важкі поранення ампутували ліву гомілку.
Також зазначається, що під час нападу цивільні автомобілі були припарковані на узбіччі, не рухалися в напрямку військової колони і не становили жодної загрози.
Обвинуваченому інкриміновано порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводила Нацполіція України.
За інформацією Офісу генпрокурора, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 12 тис. 700 цивільних людини, серед них — 562 дитини. Розслідування цих та інших злочинних епізодів триває.