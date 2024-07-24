Судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв цивільних з дітьми у Бучі

Унаслідок розстрілу загинули четверо цивільних — мати, двоє дітей п’яти й десяти років, які перебували в першій машині, а також їхній сусід.

Українські правоохоронці завершили розслідування й передали до суду справу за обвинуваченням військовослужбовця ЗС РФ, який розстріляв автомобіль із цивільними, зокрема з дітьми, у м. Буча Київської області в березні 2022 року.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільних осіб у місті Буча Київської області", — повідомляє пресслужба відомства.

Відомо, що обвинувачений — 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор 76 гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ зс рф.

Фото: Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що в березні 2022 року під час окупації міста він розстріляв два автомобілі з мирними жителями, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій.

"Зокрема, під час пересування у складі військової колони обвинувачений відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної гармати бойової машини десанту (БМД-2) по транспортних засобах, у яких перебували семеро цивільних осіб, зокрема двоє малолітніх дітей", — наголошується в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок розстрілу загинули четверо цивільних — мати, двоє дітей п’яти й десяти років, які перебували в першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другому автомобілі позаду.

Ще троє людей дістали тілесних ушкоджень різного ступеня. Батьку розстріляної родини через отримані важкі поранення ампутували ліву гомілку.

Фото: Офіс генпрокурора

Також зазначається, що під час нападу цивільні автомобілі були припарковані на узбіччі, не рухалися в напрямку військової колони і не становили жодної загрози.

Обвинуваченому інкриміновано порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводила Нацполіція України.

За інформацією Офісу генпрокурора, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 12 тис. 700 цивільних людини, серед них — 562 дитини. Розслідування цих та інших злочинних епізодів триває.