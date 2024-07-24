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Ворог знову вдарив по Харкову: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Ворог завдав декількох ударів.

Ворог знову вдарив по Харкову: пошкоджено об'єкт інфраструктури
Харківська обласна рада
Фото: Міліатрний

Російська армія вдень середи знову вдарила по Харкову. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про перший вибух голова ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram о 12:12, про другий – о 12:13. На місці ударів спалахнула велика пожежа, повідомив мер міста.

"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", – сказав він.

О 12:22 Синєгубов повідомив, що інформації про поранених наразі немає.

  • Попереднього разу ворог бив по Харкову цієї ночі. Росіяни атакували промислову зону Немишлянського району та приватний житловий сектор. Окрім того, ворог обстріляв екопарк під Харковом. Постраждали двоє працівників.
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