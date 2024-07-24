Ворог знову вдарив по Харкову: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російська армія вдень середи знову вдарила по Харкову. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про перший вибух голова ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram о 12:12, про другий – о 12:13. На місці ударів спалахнула велика пожежа, повідомив мер міста.

"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", – сказав він.

О 12:22 Синєгубов повідомив, що інформації про поранених наразі немає.