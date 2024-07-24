Сирський: Росія прагне до кінця року збільшити кількість окупантів до 690 000 осіб

Зараз їхню кількість оцінюють у 520 000.

Росія прагне збільшити до кінця року кількість свого окупаційного угруповання в Україні до 690 000 осіб. Зараз їх кількість – приблизно 520 000, повідомив у розмові з The Guardian головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На початку повномасштабної війни угруповання росіян становило 100 000 осіб. Сирський додав, що росіяни все ще мають перевагу в озброєнні.

"Коли йдеться про обладнання, то перевага на їхньому боці в співвідношенні 1:2 або 1:3", – сказав він.

З 2022 кількість російських танків подвоїлася – з 1700 до 3500. Артилерійських систем – зросла втричі, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900.

Сирський підкреслив, що для України на першому плані стоїть питання постачання та якості озброєння.