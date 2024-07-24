Сирський: Росія прагне до кінця року збільшити кількість окупантів до 690 000 осіб

Росія прагне збільшити до кінця року кількість свого окупаційного угруповання в Україні до 690 000 осіб. Зараз їх кількість – приблизно 520 000, повідомив у розмові з The Guardian головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
На початку повномасштабної війни угруповання росіян становило 100 000 осіб. Сирський додав, що росіяни все ще мають перевагу в озброєнні.
"Коли йдеться про обладнання, то перевага на їхньому боці в співвідношенні 1:2 або 1:3", – сказав він.
З 2022 кількість російських танків подвоїлася – з 1700 до 3500. Артилерійських систем – зросла втричі, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900.
Сирський підкреслив, що для України на першому плані стоїть питання постачання та якості озброєння.
- Росія розробляє систему запобігання втечі потенційних призовників. Навесні цього року український президент повідомляв, що Росія хоче мобілізувати ще 300 000 осіб.