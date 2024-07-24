​Росія тримає в Чорному морі два ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет

Російський окупаційний флот вивів на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії "Калібр", загальний залп яких становить до 12 ракет, водночас в Азовському та Середземному морях носії "Калібрів" відсутні.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - ідеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 2 судна; в Азовське море - 6 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор.