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​Росія тримає в Чорному морі два ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет

В Азовському та Середземному морях носії "Калібрів" відсутні.

​Росія тримає в Чорному морі два ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет
Ілюстративне фото

Російський окупаційний флот вивів на бойове чергування в Чорне море 2 ракетоносії "Калібр", загальний залп яких становить до 12 ракет, водночас в Азовському та Середземному морях носії "Калібрів" відсутні.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - ідеться в повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 2 судна; в Азовське море - 6 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор.

  • На початку липня командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.
  • За його словами, Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів РФ. П'ять були знищені морськими мінами, встановленими українськими безпілотниками біля Севастопольської бухти.
  • Віце-адмірал наголосив, що поставка американських винищувачів F-16, яку очікують найближчим часом, стане поштовхом для позбавлення Росії повного контролю повітряного простору над Чорним морем.
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