ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе

Питання забезпечення умов щодо проходження наступної зими українці мають вирішувати самі для себе. Таку заяву зробив на форумі "Майбутнє української енергетики" виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

Як пише "Економічна правда", єдина порада від керівника енергетичного гіганта для громадян щодо того, як підготуватися до зими: "Розраховуйте на себе". Пан Сахарук підкреслив, що "не жартує" і озвучив тезу "якщо кожен подумає, що може зробити, і зробить щось з цього, то зима в нього точно пройде легше".

Директор ДТЕК також поклав сподівання на енергетиків, що вони "зроблять все інше", адже працюють у практично цілодобовому режимі. При цьому, на думку Сахарука, усім учасникам процесу, включно з українським урядом, варто суттєво прискоритися: щоб встигнути, треба "збільшити швидкість у 100 разів".