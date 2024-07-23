У всіх областях до 14 години діятиме одна черга відключень електроенергії (оновлено)

З 16:00 для деяких областей діятимуть три черги.

Житловий район Києва під час відключення електроенергії , 04 липня 2024 року.

У всіх українських областях до 14:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. Такі оновлені дані повідомили в "Укренерго". Спершу планувалося скасувати одну чергу лише для десяти областей.

Далі, з 14:00 до 16:00, діятиме одна черга, з 16:00-19:00 – дві черги, з 19:00-24:00 – три черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. З 14:00 до 16:00 – дві черги, з 16:00 – до 24:00 – три черги у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях.

Вранці в Укренерго повідомляли про знеструмлення на півночі.

"На Сумщині є знеструмлення через негоду та бойові дії, на Чернігівщині – через негоду", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що у зв'язку з негодою без світла перебувають 14 міст та сіл Сумської і Чернігівської областей. Є знеструмлення і через обстріли.

"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей. На ранок залишаються без енергопостачання близько 25 тисяч побутових споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – додали в компанії.