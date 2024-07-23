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СБУ затримала коригувальника ударів по Одесі. Він також “полював” на залізничні релейні шафи

Затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який протягом тривалого часу перебував у РФ, де проживає його батько.

СБУ затримала коригувальника ударів по Одесі. Він також “полював” на залізничні релейні шафи
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який діяв на Одещині. Зловмисник виконував російські завдання за двома напрямками розвідувально-підривної діяльності: коригування вогню та підпали. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Зокрема фігурант відслідковував локації Сил оборони і наводив по них ракетно-дронові атаки РФ. Серед пріоритетних цілей ворога були позиції ППО, які захищають повітряний простір міста.

Ще одним напрямком злочинної діяльності фігуранта було знищення релейних шаф Укрзалізниці. Насамперед мова йде про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення. Після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента «по гарячих слідах».

За наявними даними, фігурант готувався до вчинення нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

Як встановило розслідування, затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату ФСБ і протягом тривалого часу перебував у РФ, де проживає його батько.

У поле зору окупантів фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли став на військовий облік у Краснодарі, щоб оформити російський паспорт.

Напередодні повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну, де згодом на нього дистанційно вийшла ФСБ і залучила до підривної діяльності.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Минулого тижня СБУ повідомила про затримання 55-річного навідника із Одещини, який "шукав" ППО та військові частини. У разі захоплення Одеси він збирався очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації.

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