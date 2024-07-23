У Очакові через обстріл РФ постраждали четверо цивільних, серед них – двоє підлітків

На світанку 23 липня через ворожий обстріл Очакова Миколаївської області постраждали четверо людей, серед них і двоє підлітків.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що ворожий обстріл Очакова відбувся о 05:35. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Також пошкоджено багатоквартирний будинок.

Учора, 22 липня, о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У суботу ввечері Баштанський район Миклолаївщини зазнав ракетної атаки. Сталося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства і сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована.