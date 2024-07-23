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У Очакові через обстріл РФ постраждали четверо цивільних, серед них – двоє підлітків

Стан потерпілих середньої тяжкості. 

У Очакові через обстріл РФ постраждали четверо цивільних, серед них – двоє підлітків
Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова, фото ілюстративне

На світанку 23 липня через ворожий обстріл Очакова Миколаївської області постраждали четверо людей, серед них і двоє підлітків.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що ворожий обстріл Очакова відбувся о  05:35. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. 

Також пошкоджено багатоквартирний будинок.

Учора, 22 липня, о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. 

У суботу ввечері Баштанський район Миклолаївщини зазнав ракетної атаки. Сталося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства і сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована.

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