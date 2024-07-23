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БПЛА атакували Севастополь: є пошкодження

Окупаційна влада заявила про збиття 15 безпілотників.

БПЛА атакували Севастополь: є пошкодження
Фото: соцмережі

У Севастополі вночі було гучно: дрони атакували мис Фіолент, де росіяни часто розміщують пускові установки балістичних систем та батареї ППО.

За повідомленням місцевого "губернатора", безпілотників прилетіло щонайменше 15. Чиновник-окупант заявив, що всі вони були знищені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби, а в місті нібито не було руйнувань. Хоча в тому ж повідомленні сам визнав, що падіння уламків призвели до "невеликих пошкоджень".

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