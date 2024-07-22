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Україна може отримати від Болгарії “надлишкові” запаси боєприпасів

Це рішення має затвердити уряд Болгарії та погодити його із союзниками.

Україна може отримати від Болгарії “надлишкові” запаси боєприпасів
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов
Фото: Міноборони Болгарії

Болгарія може передати Україні запаси снарядів, які були визнані надлишковими.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Як розповів виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, міністерство провело аналіз, який виявив "те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії".

"З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – наголосив Запрянов.

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Він уточнив, що тепер уряд Болгарії має ухвалити це рішення, узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику допомоги.

  • Президент Болгарії Румен Радев розкритикував допомогу НАТО Україні та звинуватив блок в участі Росії у війні.

  • Тим часом Софія у березні цього року таки вислала Україні раніше обіцяні бронетранспортери. Затримка з'явилася тому, що болгарське Міноборони звернулося до НАТО, аби Альянс оплатив транспортні витрати.

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