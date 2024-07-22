Україна може отримати від Болгарії “надлишкові” запаси боєприпасів

Болгарія може передати Україні запаси снарядів, які були визнані надлишковими.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на БНР.
Як розповів виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, міністерство провело аналіз, який виявив "те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії".
"З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – наголосив Запрянов.
Він уточнив, що тепер уряд Болгарії має ухвалити це рішення, узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику допомоги.
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Тим часом Софія у березні цього року таки вислала Україні раніше обіцяні бронетранспортери. Затримка з'явилася тому, що болгарське Міноборони звернулося до НАТО, аби Альянс оплатив транспортні витрати.