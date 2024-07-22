Військовому, який застрелив прикордонника у Тернополі, повідомили про підозру

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Військовослужбовцю військової частини, який у Тернополі застрелив прикордонника через ревнощі, повідомили про підозру.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Підозру повідомили за фактом умисного вбивства ‒ відповідно до ч.1 ст.115 КК України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини прикордонником та приїхав до нього у один із готелів Тернополя.

Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув.

У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

“Після інциденту військового затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, ‒ йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Тернопільської області.