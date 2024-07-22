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Джерела в Силах оборони: Росія стала активно шукати нову тактику для ракетних ударів

Загалом ворог зосереджений на спробах наступу на 12 основних напрямках. 

Джерела в Силах оборони: Росія стала активно шукати нову тактику для ракетних ударів
Російська самохідна артилерійська установка «Нона-С», міномет 120 мм
Фото: соцмережі окупантів

Протягом минулого тижня одразу три російські ударні БпЛА залетіли в повітряний простір Білорусі. Третій дрон залетів туди вранці 16 липня – з боку Житомирської області до білоруського Бобруйська, повідомили джерела в Силах оборони.

Для збиття дрона білоруси піднімали в небо винищувач Су-30 і вертоліт Мі-24. Про проліт безпілотника білоруською територією раніше писав моніторинговий канал, а Повітряні сили України 16 липня повідомляли про локаційну втрату двох БпЛА у Білорусі. 

Співрозмовники також підтвердили застосування ворогом безпілотника невідомого типу, уламки якого виявили в Києві.

Загалом протягом минулого тижня Росія щодоби здійснювала до ста бойових вильотів тактичної авіації та обстрілювала до 140 населених пунктів. Деякі з них – неодноразово. Стратегічну авіацію для ударів ворог минулого тижня не залучав. 

Росіяни зосереджені на спробах продовжити наступ на 12 основних напрямках, включно з загрозою для Сумської області. 

Росія також стала активно шукати нову тактику для ракетних ударів. 

"Тенденціями є практично щоденні демонстраційні польоти стратегічної авіації з виходом до рубіжів пуску ракет, систематичні дії малих груп літаків, на відміну від попереднього формату їх масованого застосування, нові способи подолання системи ППО", – пояснили джерела. 

Залишається на попередньому рівні ризик ураження наземних об’єктів на території України до Києва та обласних центрів північних і західних областей включно. Очікується продовження існуючої інтенсивності практично щодобових ударів керованими авіабомбами, ракетами Х-59/69 та БПЛА типу "Шахед" з спробами охопити максимально більшу територію України.

Наземне угруповання збройних сил ворога, що бере участь у бойових діях проти України, минулого тижня не зазнало принципових змін та орієнтовно нараховувало до 528 000 осіб. Угруповання ФСВ Нацгвардії Росії – без змін та нараховує до 35,8 тис. 

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