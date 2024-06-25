Джерела в Силах оборони: Росія ще на декілька тисяч наростила наземне угруповання окупантів

Також ворог вперше використав бомбу ФАБ-3000, якими раніше бив по Афганістану.

Протягом тижня тактична авіації Росії обстріляла до 150 населених пунктів України, стратегічна авіація двічі била по об'єктах в глибині української території. Вперше ворог застосував авіабомбу ФАБ-3000 з модулем корекції та планування, повідомили джерела в Силах оборони.

Наземне угруповання російських збройних сил на території України нараховує, за оціночними даними, понад 521 000 осіб. Ще до 35,8 тисяч – це угруповання нацгвардії ворога (минулого тижня кількість оцінювали в 520 000 і 32,7 тис. відповідно).

Прогнозується, що найбільша активність окупантів найближчим часом збережеться на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках.

"Противник здійснює підготовку до завдання нових масованих ракетно-авіаційних ударів, проводить дорозвідку низки об’єктів оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів України. Проводить тренування екіпажів дальньої авіації. Слід очікувати продовження активного використання літаків оперативно-тактичної авіації (з ракетами Х-59/-69, КАБ тощо) у випадку проведення противником нових масованих або зосереджених ударів по території держави на доповнення до літаків стратегічної/дальньої авіації", – повідомив співрозмовник.

Ворог на початку тижня набув готовності до завдання чергового масованого/комбінованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Залишається на попередньому рівні ризик ураження наземних об’єктів на території України, зокрема до Києва та обласних центрів північних і західних областей включно. Є підстави очікувати продовження існуючої інтенсивності практично щодобових ударів керованими авіабомбами, ракетами Х-59/69 та БпЛА типу Shahed зі спробами охопити максимально більшу територію України.