Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела в Силах оборони: Росія ще на декілька тисяч наростила наземне угруповання окупантів

Також ворог вперше використав бомбу ФАБ-3000, якими раніше бив по Афганістану. 

Джерела в Силах оборони: Росія ще на декілька тисяч наростила наземне угруповання окупантів
Російська самохідна артилерійська установка "Нона-С", міномет 120 мм
Фото: соцмережі окупантів

Протягом тижня тактична авіації Росії обстріляла до 150 населених пунктів України, стратегічна авіація двічі била по об'єктах в глибині української території. Вперше ворог застосував авіабомбу ФАБ-3000 з модулем корекції та планування, повідомили джерела в Силах оборони. 

Наземне угруповання російських збройних сил на території України нараховує, за оціночними даними, понад 521 000 осіб. Ще до 35,8 тисяч – це угруповання нацгвардії ворога (минулого тижня кількість оцінювали в 520 000 і 32,7 тис. відповідно).

Прогнозується, що найбільша активність окупантів найближчим часом збережеться на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках. 

"Противник здійснює підготовку до завдання нових масованих ракетно-авіаційних ударів, проводить дорозвідку низки об’єктів оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів України. Проводить тренування екіпажів дальньої авіації. Слід очікувати продовження активного використання літаків оперативно-тактичної авіації (з ракетами Х-59/-69, КАБ тощо) у випадку проведення противником нових масованих або зосереджених ударів по території держави на доповнення до літаків стратегічної/дальньої авіації", – повідомив співрозмовник. 

Ворог на початку тижня набув готовності до завдання чергового масованого/комбінованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Залишається на попередньому рівні ризик ураження наземних об’єктів на території України, зокрема до Києва та обласних центрів північних і західних областей включно. Є підстави очікувати продовження існуючої інтенсивності практично щодобових ударів керованими авіабомбами, ракетами Х-59/69 та БпЛА типу Shahed зі спробами охопити максимально більшу територію України. 

  • BBC писало, що бомбу ФАБ-3000 росіяни, за попередніми даними, скинули на Липці Харківської області. Вона пошкодила триповерхову лікарню і знищила будівлю. Раніше ворог використовував інші модифікації ФАБ: 500 і 1500. ФАБ-3000 росіяни використовували при вторгненні до Афганістану. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies