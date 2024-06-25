​Росія тримає в Азовському морі 2 носії "Калібрів" залпом до 16 ракет

Росія тримає у Азовському морі 7 кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр".
Про це йдеться у звіті ВМС.
Станом на 06:30 25 червня:
- В Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет;
- В Азовському морі є 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет;
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів.