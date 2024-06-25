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​Росія тримає в Азовському морі 2 носії "Калібрів" залпом до 16 ракет

Всього у Азовському морі знаходиться 7 ворожих кораблів.

​Росія тримає в Азовському морі 2 носії "Калібрів" залпом до 16 ракет
Російський ракетоносій
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Азовському морі 7 кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр". 

Про це йдеться у звіті ВМС.

Станом на 06:30 25 червня: 

  • В Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет;
  • В Азовському морі є 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет;
  • В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

 За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

 

Присутність кораблів РФ у морях
Фото: ВМС
Присутність кораблів РФ у морях

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів.

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