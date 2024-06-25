ДБР та СБУ затримали військового з Київщини, який розкрадав майно побратимів

Чоловік крав зі складу спорядження і продавав його за сотні тисяч гривень.

Державне бюро розслідувань на своєму сайті повідомило про проведену разом із Службою безпеки України операцію із затримання службовця однієї із військових частин Київщини. Чоловік крав та продавав спорядження, яке було призначене для побратимів на передовій.

За змовою з іншими військовими зловмисник незаконно заволодів бронежилетами, касками, аптечками, розвантажувальними поясами, взуттям та одягом, які він пізніше оптовими партіями продавав підприємцям за цінами, що суттєво поступалися ринковим. Попри це, суми сягали сотень тисяч гривень. Усе майно організатор злочину списував як втрачене під час бойових дій.

ДБР та СБУ повідомили зловмиснику про підозру. Йому інкримінують статтю Кримінального кодексу про викрадення військового майна під час воєнного стану, яка передбачає до 15 років позбавлення волі.