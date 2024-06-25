Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

ДБР та СБУ затримали військового з Київщини, який розкрадав майно побратимів

Чоловік крав зі складу спорядження і продавав його за сотні тисяч гривень.

ДБР та СБУ затримали військового з Київщини, який розкрадав майно побратимів
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань на своєму сайті повідомило про проведену разом із Службою безпеки України операцію із затримання службовця однієї із військових частин Київщини. Чоловік крав та продавав спорядження, яке було призначене для побратимів на передовій.

За змовою з іншими військовими зловмисник незаконно заволодів бронежилетами, касками, аптечками, розвантажувальними поясами, взуттям та одягом, які він пізніше оптовими партіями продавав підприємцям за цінами, що суттєво поступалися ринковим. Попри це, суми сягали сотень тисяч гривень. Усе майно організатор злочину списував як втрачене під час бойових дій.

ДБР та СБУ повідомили зловмиснику про підозру. Йому інкримінують статтю Кримінального кодексу про викрадення військового майна під час воєнного стану, яка передбачає до 15 років позбавлення волі.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies