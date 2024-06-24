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У місті Торецьк можуть провести примусову евакуацію, - Філашкін

З кожним днем люди з Торецька виїжджають.

У місті Торецьк можуть провести примусову евакуацію, - Філашкін
Наслідки авіаудару по Торецьку 28 листопада 2023 року
Фото: Донецька обласна прокуратура

25 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорять питання примусової евакуації населення з Торецьку Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста, а з всіх інших міст з міст, які знаходяться на лінії фронту", - сказав він. 

Філашкін зауважив, що з кожним днем люди з Торецька виїжджають.

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“На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч”, - розповів начальник ОВА. 

Він додав, що те саме стосується Лимана, Очеретинської громади та міста Красногорівка.

Філашкін повідомив, що другу добу в Торецьку немає енергопостачання, і російські військові не допускають українських енергетиків, щоб вони відновили живлення у місті.

Начальник Торецької МВА Василь Чинчик розповів Суспільне Донбас, що окупаційні війська обстрілом перебили лінію електропередач.

"Пошкодили — ми відновили, пройшло 3-4 години — знов пошкодили", - сказав Чинчик, і додав, що у місті продовжують працювати медики, з лікарні частково вивозять обладнання.

Начальник МВА уточнив, що евакуація продовжується кожен день, людей вивозять і з речами, і з тваринами.

  • Вчора Торецька МВА закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.
  • Представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагає у цьому благодійний фонд "Схід SOS". Людей розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.
  • Вчора відбувся ще один евакуаційний рейс, людей перевезли до Дніпра.
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