У місті Торецьк можуть провести примусову евакуацію, - Філашкін

25 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорять питання примусової евакуації населення з Торецьку Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста, а з всіх інших міст з міст, які знаходяться на лінії фронту", - сказав він.
Філашкін зауважив, що з кожним днем люди з Торецька виїжджають.
“На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч”, - розповів начальник ОВА.
Він додав, що те саме стосується Лимана, Очеретинської громади та міста Красногорівка.
Філашкін повідомив, що другу добу в Торецьку немає енергопостачання, і російські військові не допускають українських енергетиків, щоб вони відновили живлення у місті.
Начальник Торецької МВА Василь Чинчик розповів Суспільне Донбас, що окупаційні війська обстрілом перебили лінію електропередач.
"Пошкодили — ми відновили, пройшло 3-4 години — знов пошкодили", - сказав Чинчик, і додав, що у місті продовжують працювати медики, з лікарні частково вивозять обладнання.
Начальник МВА уточнив, що евакуація продовжується кожен день, людей вивозять і з речами, і з тваринами.
- Вчора Торецька МВА закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.
- Представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагає у цьому благодійний фонд "Схід SOS". Людей розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.
- Вчора відбувся ще один евакуаційний рейс, людей перевезли до Дніпра.