Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста

Торецька міська військово-цивільна адміністрація закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

У ВЦА наголосили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагає у цьому благодійний фонд "Схід SOS". Людей розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

Також сьогодні відбувся ще один евакуаційний рейс. Людей перевезли до Дніпра.