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Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста

Росіяни посилено обстрілюють населений пункт.

Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста
Евакуація із Торецька
Фото: Торецька МВА

Торецька міська військово-цивільна адміністрація закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.

У ВЦА наголосили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагає у цьому благодійний фонд "Схід SOS". Людей розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.

Також сьогодні відбувся ще один евакуаційний рейс. Людей перевезли до Дніпра.

  • Генштаб ЗСУ 23 червня повідомив, що на Торецькому напрямку ворог активізував бойові дії за підтримки авіації та бронетехніки.
  • Нині, зокрема, унаслідок авіаудару загинула жителька
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