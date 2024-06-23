Влада Торецька закликала жителів якнайшвидше евакуюватися з міста

Торецька міська військово-цивільна адміністрація закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку російських окупантів.
У ВЦА наголосили, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагає у цьому благодійний фонд "Схід SOS". Людей розміщують у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах.
Також сьогодні відбувся ще один евакуаційний рейс. Людей перевезли до Дніпра.
- Генштаб ЗСУ 23 червня повідомив, що на Торецькому напрямку ворог активізував бойові дії за підтримки авіації та бронетехніки.
- Нині, зокрема, унаслідок авіаудару загинула жителька.