Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні

Жінку, яка розтрощила могили воїнів Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" і Павла Петриченка, відправили на 60 діб до спецзакладу. Відповідне клопотання до суду подали прокурори.
Про це Суспільному повідомили у Київській міській прокуратурі.
Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.
"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", — сказали у міські прокуратурі.
- 20 червня на території Аскольдової могили у Києві на могилах загиблих воїнів — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка 60-річна жінка вчинила розгром.
- У поліції повідомили, що жінку відправлять на психіатричну експертизу. Якщо її визнають осудною, вона може отримати позбавлення волі терміном до семи років. Наразі підозрюваній оголосили про підозру.