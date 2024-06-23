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Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні

У спецзакладі жінка перебуватиме до 19 серпня.

Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні
Розбитий потртрет Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі»
Фото: Скріншот відео

Жінку, яка розтрощила могили воїнів Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" і Павла Петриченка, відправили на 60 діб до спецзакладу. Відповідне клопотання до суду подали прокурори.

Про це Суспільному повідомили у Київській міській прокуратурі. 

Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", — сказали у міські прокуратурі.

  • 20 червня на території Аскольдової могили у Києві на могилах загиблих воїнів — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка 60-річна жінка вчинила розгром. 
  • У поліції повідомили, що жінку відправлять на психіатричну експертизу. Якщо її визнають осудною, вона може отримати позбавлення волі терміном до семи років. Наразі підозрюваній оголосили про підозру.
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