Росія намагається "забарикадувати" Керченську протоку для посилення вогневого контролю

Росія намагається забарикадувати" баржами Керченську протоку, аби звузити прохід для для легшого контролю і посилення вогневого контролю.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону, пише Укрінформ.

"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", — поінформував він.

Плетенчук зауважив, що періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО.

"Це побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі", — додав речник.

Російські війська почали будувати бонові загородження в тимчасово окупованому Криму, щоб захистити від ударів ЗСУ незаконно збудований Керченський міст.