Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-500" на Селидове Донецької області

Постраждалих та загиблих немає.

Вранці 23 червня армія РФ скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, як наслідок — пошкоджені п’ять будинків.

Про це повідомляють у Селидівській МВА.

"Сьогодні, в день православного свята Святої Трійці, приблизно о 04:00 стався обстріл на відкритій ділянці місцевості м. Селидово авіабомбою "ФАБ-500 з УМПК", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок авіаудару пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає.

Внаслідок російської агресії у Донецькій області загинуло двоє людей, ще четверо зазнали поранень.