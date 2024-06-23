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Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-500" на Селидове Донецької області

Постраждалих та загиблих немає.

Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-500" на Селидове Донецької області
Фото: Селидівська МВА

Вранці 23 червня армія РФ скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, як наслідок — пошкоджені п’ять будинків.

Про це повідомляють у Селидівській МВА.

"Сьогодні, в день православного свята Святої Трійці, приблизно о 04:00 стався обстріл на відкритій ділянці місцевості м. Селидово авіабомбою "ФАБ-500 з УМПК", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок авіаудару пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає.

Внаслідок російської агресії у Донецькій області загинуло двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

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