В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові, є жертви (оновлено, додано фото)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
На Прикарпатті російська ракета зруйнувала корпуси навчального закладу
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
WP: США не дозволяють Україні вражати ключові аеродроми РФ
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
ГоловнаСуспільствоВійна

В порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ, — радник мера

Активність російських танкерів у порту Маріуполя може бути пов'язана з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.

В порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ, — радник мера
Фото: Петро Андрющенко

У порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ за останні кілька днів. Така активність може бути пов'язана з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візульно класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", — зазначає Андрющенко.

На думку радника міського голови, є дві гіпотези щодо такого руху танкерів:

Перша: З огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.

Друга: З огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Ще два танкери були помічені у порту Маріуполя 22 червня і 14 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies