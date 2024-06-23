В порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ, — радник мера

Активність російських танкерів у порту Маріуполя може бути пов'язана з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.

У порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ за останні кілька днів. Така активність може бути пов'язана з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візульно класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", — зазначає Андрющенко.

На думку радника міського голови, є дві гіпотези щодо такого руху танкерів:

Перша: З огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.

Друга: З огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Ще два танкери були помічені у порту Маріуполя 22 червня і 14 червня.