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Російські загарбники поранили п'ятьох мирних жителів Херсонщини

Також пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. 

Російські загарбники поранили п'ятьох мирних жителів Херсонщини
Фото: Поліція Херсонської області

Упродовж минулої доби п’ятеро жителів Херсонщини зазнали поранень через ворожі обстріли.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення", — повідомив Прокудін.

Під ворожими обстрілами опинилися Червоний Маяк, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Дудчани, Михайлівка, Берислав, Качкарівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Веселе, Понятівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав, Придніпровське, Садове, Новомиколаївка та Херсон. Також загарбники завдали ракетного удару по Бериславському району.

Він додав, що російські війська обстрілювали житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Крім того, зафіксоване влучання в заклади культури, підприємство та пошту, пошкоджено господарські споруди та автомобілі.

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