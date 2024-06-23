Також українські військові знищили інструкторів, які готували персонал з обслуговування безпілотників і курсантів, яких навчали ударам по території України.

Військово-морські сили ЗСУ показали, як разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї РФ.

Відео наслідків українських ударів по російському складу ВМС опублікували у Telegram.

"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу шахедів та супутньої інфраструктури. Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", — ідеться у повідомленні.

Окрім "Шахедів", також було знищено інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2” і курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.