У Міжнародному виставковому центрі можна взяти у сім'ю тварину.

У Києві триває наймасштабніший в Україні захід з прилаштування тварин, повідомляє КМДА.

У Міжнародному виставковому центрі можна взяти у сім'ю тварину. Найбільші притулки столиці і області раді передати в добрі руки своїх підопічних.

Кожний, хто прихистить тваринку в межах Днів адопції, отримає приємні подарунки від партнерів.

Окрім знайомства з підопічними притулків, на відвідувачів Днів адопції чекають тематичні лекції, тренінги та розваги для дітей.

Захід триватиме у неділю з 10:00 до 16:00 у павільйоні 2-А Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. м. «Лівобережна»).

Організатор заходу – КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно із відомими притулками.