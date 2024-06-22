У Києві триває наймасштабніший в Україні захід з прилаштування тварин, повідомляє КМДА.
У Міжнародному виставковому центрі можна взяти у сім'ю тварину. Найбільші притулки столиці і області раді передати в добрі руки своїх підопічних.
Кожний, хто прихистить тваринку в межах Днів адопції, отримає приємні подарунки від партнерів.
Окрім знайомства з підопічними притулків, на відвідувачів Днів адопції чекають тематичні лекції, тренінги та розваги для дітей.
Захід триватиме у неділю з 10:00 до 16:00 у павільйоні 2-А Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. м. «Лівобережна»).
Організатор заходу – КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно із відомими притулками.