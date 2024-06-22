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У Києві в неділю пройде наймасштабніший в Україні захід з прилаштування тварин

У Міжнародному виставковому центрі можна взяти у сім'ю тварину.

У Києві в неділю пройде наймасштабніший в Україні захід з прилаштування тварин
Фото: КМДА

У Києві триває наймасштабніший в Україні захід з прилаштування тварин, повідомляє КМДА. 

У Міжнародному виставковому центрі можна взяти у сім'ю тварину. Найбільші притулки столиці і області раді передати в добрі руки своїх підопічних.

Кожний, хто прихистить тваринку в межах Днів адопції, отримає приємні подарунки від партнерів.

Окрім знайомства з підопічними притулків, на відвідувачів Днів адопції чекають тематичні лекції, тренінги та розваги для дітей. 

Захід триватиме у неділю з 10:00 до 16:00  у павільйоні 2-А Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. м. «Лівобережна»).

Організатор заходу – КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно із відомими притулками.

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